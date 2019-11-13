Buca'da baskın yapılan tatlı imalathanesi mühürlendi

Buca'da sağlıksız koşullarda üretim yaptığı iddia edilen tatlı imalathanesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan Mahallesi'nde bir imalathaneye Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile baskın yaptı.

Ekipler, işçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek çalışma yürüttüklerini tespit etti.

Yapılan baskında Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştıran işletmenin hiçbir hijyen önlemi almadan tatlı üretimi yaptığı belirlendi.

İşçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yapılan imalathanede küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta unutulmuş bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler, ruhsatsız ve izinsiz işletme gibi çok sayıda husus nedeniyle yasal işlem uygulanarak mühürlendi.