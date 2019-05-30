Buca'da bayram öncesi sıkı denetim

Buca Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı.

Buca Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı. Bayramların vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı yerlerde ruhsat, hijyen ve gramaj denetimi yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, standartlara uymayan imalathanelere cezai işlem uyguladı.



Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Kent geneline yayılan, tatlı üretimi ve satışı yapan imalathanelere şok baskın düzenleyen zabıta ekipleri hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.



İlçe genelinde üretim yapan imalathaneleri tek tek gezen ekipler, vatandaşların ağız tadıyla, sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılarıyla inceleme yaptı.



Yaklaşık 10 kişilik ekip, üretim alanlarını, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumları tek tek inceledi. Üretim standartlara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, eksiklerin bir an önce giderilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması için ihtar verildi.



Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki tüm imalathaneleri tek tek denetleyerek halk sağlığını tehdit edecek tatlı üretimi yapanlara göz açtırmayıp, Bucalılara bayramı zehir ettirmeyeceklerini söyledi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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