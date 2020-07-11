Buca'da bir kap su kampanyasına "otomatik" destek - Son Dakika

"Bir kap su hayat kurtarır" kampanyasına tam destek veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bunaltıcı sıcakların yaşandığı şu günlerde çalışmalarına hız verdi. Kent genelindeki beslenme odaklarına mama ve su takviyesini sürdüren ekipler, ilçedeki parklara suyu sürekli yenileyen otomatik suluklar yerleştirdi.

Buca Belediyesi, İzmir'i etkisi altına alan kavurucu sıcaklarda harekete geçti. İzmir genelinde "Bir kap su hayat kurtarır" sloganıyla başlatılan çağrıya destek vererek Bucalı hemşehrilere çağrı yapan Buca Belediyesi, kentteki parklardaki çalışmalarına da hız kattı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan 60 beslenme odağına periyodik olarak yaptığı mama ve su takviyesini artırdı.

Beslenme odaklarının yanı sıra Buca'daki parklarda sokak hayvanlarının su ihtiyacını düzenli olarak karşılayacak otomatik su kapları kuruldu. Parkların merkezi sulama sistemine bağlanan otomatik suluklar, kaptaki su miktarı azaldıkça otomatik olarak su seviyesini tamamlıyor. Sistem sayesinde bunaltıcı sıcaklarda yaşam savaşı veren sokak hayvanları düzenli olarak temiz suya kavuşuyor. - İZMİR