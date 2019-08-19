Son Dakika Haberleri: Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü

30 dakika önce

İZMİR'de, Karabağlar ve Urla ilçelerinin ardından Buca'da da orman yangını çıktı.

Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü, System.String[]
İZMİR'de, Karabağlar ve Urla ilçelerinin ardından Buca'da da orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin müdühalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bugün saat 18.00 sıralarında, İzmir Çevreyolu Buca Koop Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdühaleyle, alevleri büyümeden söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Karabağlar, İzmir, Urla, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:37 Kaynak: DHA
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