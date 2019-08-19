Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü
30 dakika önce
İZMİR'de, Karabağlar ve Urla ilçelerinin ardından Buca'da da orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:37 Kaynak: DHA
İZMİR'de, Karabağlar
ve Urla
ilçelerinin ardından Buca
'da da orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin müdühalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bugün saat 18.00 sıralarında, İzmir
Çevreyolu Buca Koop Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdühaleyle, alevleri büyümeden söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi