Buca'da çıkan yangında 5 hektarlık orman zarar gördü
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İZMİR'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:34 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Buca'da, öğle saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine yangını söndürmek için İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Çalışmalara itfaiye ekipleri de destek verdi. Havadan müdahale için Muğla
ve Balıkesir
'den de takviye helikopterler geldi. 5 helikopter ve 12 arazözle yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alındı. Yangında, kentin en güzel ormanlarının bulunduğu bölgede 5 hektar alan zarar gördü.
Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma çalışma başlattı.
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