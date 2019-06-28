Buca'da çıkan yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

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Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu!

Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu

Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti