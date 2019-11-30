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Buca'da cilt bakım kurslarına tam not

6 saat önce

Buca Belediyesi cilt bakım kurslarıyla fark oluşturdu.

Buca'da cilt bakım kurslarına tam not, System.String[]

Buca Belediyesi cilt bakım kurslarıyla fark oluşturdu.


Halk Eğitim Müdürlüğü ve Buca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kurslar kapsamında Çamlıkule Semt Evinde sürdürülen saç yapımı, bakımı ve kuaförlük kursunun yanı sıra cilt bakımı ve temel makyaj kursu başlatıldı. Başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması için özel çalışmalar yürüten belediye, cilt bakım kurslarıyla fark oluşturdu. Piyasa değeri ortalama 20 bin TL olan cilt bakım eğitimi kursiyerlere ücretsiz verilirken, bin 500 Bucalı kadın da bakım hizmetinden faydalanıyor. Yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, semt merkezlerinde verdiği meslek edindirme kurslarıyla kadınları ekonomik yaşama kazandırmaya devam ediyor.


Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören cilt bakımı kursunda saç tasarımı, saça aksesuar takımı, ölçülü kaş alımı, iyontoforez cilt bakımı ünitesi ile cilt bakımı, iğneli operasyon, sir ve çok sayıda cilt bakım işlemine dair eğitim veriliyor. Toplamda 40 kursiyerin eğitim gördüğü program kapsamında öğrenciler, sertifikayla kalfa adayı olarak mezun olacaklar. Kursiyerler kalfalık sınavına girerek iş yeri açabilme olanağına kavuşacak. Piyasa değeri 15 bin TL ile 20 bin TL olan kurslar toplamda 8 ay sonunda tamamlanacak. 8 aylık sürede kursiyerler çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Bucalılara hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz cilt ve saç bakımı hizmeti, kadınlardan tam not alırken faaliyetten bin 500 kişinin faydalanacak. - İZMİR

Buca Belediyesi, Cilt Bakımı, Makyaj, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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