Son Dakika Haberleri: Buca'da dikkat çeken 'satın alma sahiplen' kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Buca'da dikkat çeken 'satın alma sahiplen' kampanyası

2 saat önce

İzmir'de Buca Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken "Satın Alma Sahiplen" kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınması yerine bilinçli olarak hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması başlattı.

Buca'da dikkat çeken 'satın alma sahiplen' kampanyası, System.String[]
İzmir'de Buca Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken "Satın Alma Sahiplen" kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınması yerine bilinçli olarak hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) iş birliğiyle, hayvanların bir mal gibi değer biçilerek alınıp satılmasına karşı örnek bir kampanyaya imza attı.

Okulların karne günü öncesi gerçekleştirilen "Satın Alma Sahiplen" kampanyasının programı, hayvanların sokağın zorlu şartlarından kurtulup iyi ve sıcak yuvalarda yaşam sürebilmesi için faaliyete açılan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmayı hedefleyen kampanyaya Bucalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya ile vatandaşların; yılbaşı, doğum günü, karne günü ve evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde insanların sevdiklerine hediye almak için pet-shop mağazalarına akın edilmesine ve hayvanların bir mal gibi alınıp satılmasına karşı farkındalık oluşturuldu. Bilinçlendirme çalışmasının ardından Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, organizasyona katılan hayvan sever miniklere "Dostluk Karnesi" verdi.

Sahiplenme projesini çocuklarla paylaşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Hayvanlarınızı görüntüsünden ziyade bizlere gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünerek sahiplenmelisiniz. Hayvanları evcilleştiren bizleriz. Bizlerin ataları. O yüzden onlarında aynı bizler gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Bir anlık hevesle alıp iki gün sonra sokağa terk etmeyin. Hayvanlar bir oyuncak, bir eğlence metası, bizim bir malımız değil. Hayvanlarda aynı bizler gibi bir cana, duygulara sahip. Sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Onları bir birey, hayatınıza katılacak bir dost olarak görmenizi istiyorum" diye konuştu.

Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız da, tüm vatandaşları sahiplendirme kampanyasına destek olmaya çağırdı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'da dikkat çeken 'satın alma sahiplen' kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]