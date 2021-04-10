Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet

10.04.2021 10:51
Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet, System.String[]

Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak için her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, iki yılda 16 bin 563 kedinin hayatına dokundu.

Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak için her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, iki yılda 16 bin 563 kedinin hayatına dokundu. Son teknoloji bakım merkeziyle tedavi ettiği kedileri, özel ısıtmalı ve düzenekli yapısıyla 5 yıldızlı otel konforunda düzenlenen Engelli Kedi Evinde misafir eden merkez, uzman personelin şefkat ve ilgisiyle kedileri yeniden yaşama tutundurdu.

Sokak hayvanlarına eşit yaşam imkanı sunmak için kentin her yerinde mücadele veren Buca Belediyesi, Kuruçeşme Mahallesinde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Engelli Kedi Evinde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç kedilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunarak pozitif ayrımcılık yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın tüm imkanların seferber olmasını sağladığı merkezde, geride kalan iki yıllık dönemde can dostların mutluluğu için çalışmalar eksiksiz sürdürüldü.

Buca genelinde yaşanan kaza, şiddet, yaralama ve diğer nedenlerle travma yaşayan kedilere, en hızlı şekilde müdahale edilerek merkezde bakıma alınıyor. Son teknoloji cihazlar ve uzman veteriner hekimlerce acil müdahalesi yapılan kedilere gerektiğinde cerrahi işlemde yapılıyor. Müşahedesi devam eden kediler, yaşam fonksiyonları normale döndürülene kadar Engelli Kedi Evinde konuk ediliyor. Konuk edilen kedilere özel ısıtmalı ve düzenekli yapısıyla 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Engelli Kedi Evi, can dostlarının yeniden yaşama sarılmasına katkı sunuluyor. Yaşadıkları travmalardan kurtulabilmeleri için uzman personel eşliğinde özel ilgi gösterilen kedilerin 7 gün 24 saat boyunca bakım, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçları da merkezde eksiksiz karşılanıyor.

103'ü engelli, 719 kedi sahiplendirildi

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren merkezde, iki yıllık dönemde hayvan gönüllüleri tarafından merkeze getirilen 8 bin 379 kediye tedavi amaçlı poliklinik hizmeti verilirken, zor durumda olmaları nedeniyle ekiplerce sokaklardan alınan 8 bin 184 kediye de bakım hizmeti verildi. Merkez, vermiş olduğu bu hizmetlerle toplamda 16 bin 563 kedinin hayatına dokundu. Hayvan hakları için yürütülen "satın alma sahiplen" kampanyaları doğrultusunda ise bakımı ve tedavisi yapılan 103'ü engelli, toplam 719 kedi sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Tam teşekküllü merkez

Sadece kedilerin değil Buca'daki tüm sokak hayvanlarına eksiksiz hizmet veren Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 2'si veteriner hekim, 12'si donanımlı personel olmak üzere toplam 29 kişilik ekibiyle can dostlara hizmet veriyor. Engelli Kedi Evi'nin yanı sıra merkez, son teknolojiyle donatılmış bakım ünitesi, 44 köpek, 80 kedi olmak üzere toplam 124 can dostumuza aynı anda bakım hizmeti verebilme kapasitesine sahip. Buca sokaklarında ekipleriyle çalışma yürüten merkez, 1 adet tam donanımlı hayvan ambulansı, 2 adet hayvan nakil aracı ve 1 adet mama dağıtım aracıyla hizmet veriyor. Son teknoloji cihazlar ve uzman veteriner hekimlerle 7/24 hazır tutulan bakım servisi kan sayım cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen cihazı, elektrokoter, yoğun bakım kafesi, CR röntgen görüntüleme cihazı, binoküler ekranlı mikroskop ve idrar analiz cihazlarıyla A'dan Z'ye her türlü tedavi hizmetine olanak sağlıyor. - İZMİR

Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet
Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet
Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet

Sokak Hayvanları, Buca Belediyesi, Veteriner, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika


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