Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Son Dakika
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Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı

6 saat önce

Engellilere kamu personeli olabilmeleri için sınav hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla Buca Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin desteğiyle eğitim programı başlatıldı.

Engellilere kamu personeli olabilmeleri için sınav hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla Buca Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin desteğiyle eğitim programı başlatıldı.

Açılışta Metin Özkan kendi yazmış olduğu rap parçalarından oluşan bir mini konser verdi, Sinem Öntürk de tekerlikli sandalye dansı gösterisi yaptı.

İZELMAN anaokulu öğrencilerinin de gösteri yaptığı açılışta konuşan Kaymakam Faik Arıcan, Buca Engelliler Derneği organizasyonunda güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, tüm engelli vatandaşların Buca Halk Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destekle eğitim alarak iş sahibi olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara da engelli bireylere katkı sağlamak istediklerini ve özel eğitimler yaptıklarını ifade ederek, "Burada amacımız herkesi bir yere toplayıp 'size hazırlık kursu veriyoruz' demek değil, herkese grubuna uygun hazırlık eğitimleri açabilmek. Bugüne kadar derneğimizden 87 kişi devlet memuru olarak işe başladı." dedi.

Engellilerden Metin Özkan da etkinliği çok beğendiğini ve böyle etkinliklerin hep olması gerektiğini söyledi.

Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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