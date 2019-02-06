Son Dakika Haberleri: Buca'da Engellilere İstihdam ve Emeklilik Kapısı

Buca'da Engellilere İstihdam ve Emeklilik Kapısı

51 dakika önce

İzmir'de Buca Belediyesi, bünyesinde sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi'nin kapılarını 9 Şubat'ta açıyor.

Buca'da Engellilere İstihdam ve Emeklilik Kapısı, System.String[]
İzmir'de Buca Belediyesi, bünyesinde sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi'nin kapılarını 9 Şubat'ta açıyor. Ekonomi, çevre ve istihdam açısından büyük anlam taşıyan tesiste istihdam edilen engelli vatandaşlar, 5 yıl çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanacak.

Buca Belediyesi'nin, Kaynaklar'da atıl durumda bulunan 9 bin 830 metrekare alanda projelendirdiği ve bir belediye tarafından yapılan sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği Kompost ve Solucan Gübre Tesisi 9 Şubat'ta açılıyor.

Buca Belediyesi ve Ege Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (EGETEKO) iş birliği ile hayata geçirilen korumalı iş yeri niteliğindeki tesiste, engelli istihdamının yanı sıra geri dönüşüm ve Buca'nın yeşil doğasının canlandırılmasında kullanılacak gübre üretimi yapılacak.

Özel eğitim verilen 15 zihinsel engelli vatandaşın istihdamının sağlanarak 5 yıllık çalışma sonucunda emeklilik hakkının kazandırılacağı tesiste, doğaya saygılı kimyasal içermeyen kompost ve solucan gübre üretimi yapılacak. Engelli çalışanlar için özel dizayn edilen tesiste, Buca pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları ile solucan gübresi üretimi, park ve bahçelerden toplanan budama ve çim atıkları ile de kompost gübre üretimi gerçekleştirilecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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