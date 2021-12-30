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Buca'da film gibi tatbikat - Son Dakika

Buca'da film gibi tatbikat

30.12.2021 10:01
Buca'da film gibi tatbikat

Buca Belediyesinde macera filmlerini aratmayan bir tatbikat gerçekleşti.

Buca Belediyesinde macera filmlerini aratmayan bir tatbikat gerçekleşti. Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangının ardından belediyenin hizmet binası tahliye edildi, yaralı vatandaşlar kurtarıldı.

Buca Belediyesi'nin afet planı kapsamında "Haberli Acil Durum Tatbikatı" yapıldı. Senaryo gereği, belediyenin hizmet binasının zemin katındaki çay ocağında çıkan yangın, ambalaj ve mobilya malzemelerine sıçrayarak büyüdü. Binada yangın alarmı verilmesiyle beraber güvenlik görevlileri İzmir İtfaiyesi ve BUCAKUT ekibini bilgilendirdi. Bu sırada teknik personel, ana pano ve ana vanadan doğal gaz sistemini kapattı. Buca Belediyesinde görevli BUCAKUT ekibi acil durum çağrısı üzerine toplanarak binanın tahliyesine karar verdi. Tahliye duyurusuyla birlikte 9 katta bulunan toplam 354 personel ile vatandaşların panik yapmadan, güvenli bir şekilde toplanma alanına ulaşması sağlandı.

Senaryo kapsamında, dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kazazede ise ilk yardım ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Tatbikat işlemlerinde 24 BUCAKUT, 4 İzmir İtfaiyesi ve 3 Arama Kurtarma Sağlık (AKS) personeli görev yaptı. Tatbikat boyunca ambulans, itfaiye ve AKS aracı da alanda hazır halde bekledi. Toplam 10 dakika süren tatbikat başarıyla sona ererken, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra personel mesaiye geri döndü. - İZMİR

Buca'da film gibi tatbikat
Buca'da film gibi tatbikat
Buca'da film gibi tatbikat
Buca'da film gibi tatbikat
Buca'da film gibi tatbikat

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Tatbikat, Yangın, İzmir, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buca'da film gibi tatbikat - Son Dakika


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