Buca'da güneş enerji santrali hamlesi, krediye meclisten onay - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesindeki güneş enerji santrali projesi, ocak ayı meclis toplantısında gündeme gelirken, güneş panelleri sayesinde aylık yaklaşık 300 bin TL gelir getirecek proje için 30 milyon TL faizsiz kredi çekilmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.



Buca Belediyesinde, 2020'nin ilk meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclisin açılışını gerçekleştiren Başkan Kılıç, meclis üyelerinin ve tüm Bucalıların yeni yılını kutlayarak 2020'nin herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti. Meclis oturumu, Denetim Komisyonu Seçimi ile devam etti. Komisyon seçimine Cumhuriyet Halk Partisi (CHOP) Grubu Uğur Aydın, Filiz Meraklı ve Bülent Uygur'u, AK Parti Grubu ise Burçin Kevser Tourchian ve İzzet Pilgir'i aday gösterdi. Grupların aday açıklamasına ek olarak AK Partili Ünal Ömür, Mustafa İnce ve Mahmut Adıyaman da aday olduklarını ifade ederek seçime girdi. Kapalı oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimde komisyona Uğur Aydın, Filiz Meraklı, Bülent Uygur, Ünal Ömür ve Mustafa İnce seçildi.



Buca'da temiz enerji hamlesini başlatacak güneş enerjisi projesi için 30 milyon TL kredi kullanımı da mecliste gündeme geldi. Önerge hakkında konuşan Başkan Kılıç, "Buca Belediyesi olarak temiz enerjiye ulaşım için gerekli adımları attık. Güneş enerjisi santralleri kurulmak üzere, özellikle kapalı pazar yerlerimizin üstüne ve Kaynaklar bölgesinde belediyemize ait yaklaşık 16 dönümlük bir arsaya güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz" dedi.



İller Bankası kanalıyla Dünya Bankası üzerinden faizsiz kredi çekileceğini ifade eden Kılıç, "Belediyemizin aylık 400 bin TL elektrik ödemesi var. Biz bu proje sayesinde elektrik giderlerimizden yaklaşık 300 bin TL düşülecek. Uzun bir süre bunun çalışmasını yaptık. Bu proje, belediyemiz için rantabl düzeyde bir çalışma olacak. Ayrıca ilerleyen süreçte fazla üretilen enerjinin de TEDAŞ'a satılıp karşılığı alınabilecek. Elektrik giderlerimiz çok fazla. Bu proje önemli bir gelir sağlayacak. Bu çalışmanın yanı sıra tasarruf için de Buca'ya faturalandırılan park ve sokaklarda LED aydınlatmayla geçerek gelir elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



Başkanlık önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. - İZMİR