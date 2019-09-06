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Buca'da Hakan Aysev rüzgarı esecek

2 saat önce

İzmir'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Buca'da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Buca'da Hakan Aysev rüzgarı esecek, System.String[]

İzmir'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü, Buca'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Belediye önünden bin metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşecek kortejin ardından ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev ve birbirinden değerli sanatçıların konserleri Bucalılara unutulmaz anlar yaşatacak.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla taçlandığı 9 Eylül 1922'nin 97. yıl dönümü, Buca'da yine muhteşem bir etkinlik programıyla kutlanacak.


Kutlamalar, Kasaplar Meydanında saat 19.00'da sanatçılar Aliyar Nihan ve Musa Koçer konserleriyle başlayacak. Ardından Buca Belediye Hizmet Binası'nın önünde saat 20.00'de bir araya gelecek Bucalılar, bin metrelik dev Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da ortak olacağı coşku, Menderes Caddesi üzerinden Kasaplar Meydanına taşınacak. Meydanda, sanatçıların performanslarının ardından saat 21.00'de ünlü Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne alacak ve Bucalılara unutulmaz bir gece yaşatacak.


Öte yandan, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (BBKSM) de eşsiz bir konsere ev sahipliği yapacak. BBKSM'deki konser saat 20.00'de başlayacak. Özlem Ertuğ ve Doruk Çebi Trio'nun sahneye çıkacağı gecede, İzmir'in kurtuluşu pop ve Türk Sanat Müziği ezgileriyle kutlanacak. - İZMİR

Hakan Aysev, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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