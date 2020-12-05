Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü - Son Dakika

Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü

05.12.2020 06:12
Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde ilçenin ana su içme hattının patlaması nedeniyle yollar göle döndü.

İZMİR'in Buca ilçesinde ilçenin ana su içme hattının patlaması nedeniyle yollar göle döndü. Su hattında meydana gelen patlama sonucu ilçenin birçok noktasında su kesintileri yaşandı.

Buca'da saat 04.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nden geçen ana su içme hattı patladı. Yüzeye fışkıran sular nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bildirdi. Bölgeye gelen İZSU ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek kapattı. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, 800'lük içme suyu borusunun patladığını belirledi. İZSU ekipleri, meydana gelen patlağı tamir etmek için çalışma başlattı. Ayrıca, su hattındaki patlama nedeniyle, ilçenin birçok noktasında su kesintisi yaşandığı öğrenildi.

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Patlama, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü - Son Dakika


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