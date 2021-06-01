Buca'da kaçak moloz alanına otopark neşteri - Son Dakika

İzmir'de Buca Belediyesi, Onat Caddesi üzerinde kalan ve alınan tüm tedbirlere rağmen kaçak moloz döküm alanına dönüşen araziye neşter vurarak, otopark çalışması başlattı. Bölge trafiğine nefes aldıracak otopark çalışması için alanda moloz kaldırma çalışmasına başlayan ekipler, sürecin ardından 30 araçlık otoparkı kente kazandırmış olacak.

Buca ilçesinde, Onat Caddesi üzerinde ve konut alanlarının arasında kalan boş arazi, alınan tüm tedbirlere rağmen kaçak moloz dökümü yapan kişilerin meskeni haline gelmişti. Buca Belediyesi de, aldıkları önlemlere rağmen kaçak moloz dökümünün devam etmesi üzerine alanda ücretsiz çalışma başlattı.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, alanın otopark olarak dönüştürülmesi için kollar sıvandı. Bölgedeki vatandaşların otopark ihtiyacını karşılayarak cadde üzerindeki trafiği rahatlatacak çalışma kapsamında ekipler, ilk olarak moloz kaldırma çalışması başlattı. Alandaki molozların kaldırılmasının ardından zemin düzeltme ve kilit parke taş döşeme işlemlerini gerçekleştirecek ekipler, çalışma sonunda 30 araçlık ücretsiz otoparkı vatandaşların kullanımı için hazır hale getirecek. - İZMİR