Buca'da kaçak moloz alanına otopark neşteri - Son Dakika

Bölge trafiğine nefes aldıracak otopark çalışması için alanda moloz kaldırma çalışmasına başlayan ekipler, sürecin ardından 30 araçlık otoparkı kente kazandırmış olacak.

İlçe trafiğini rahatlat için ücretsiz otopark alanlarını kente kazandıran Buca Belediyesi, yoğunluk yaşanan bölgelerde yeni alanları dönüştürmeye devam ediyor.

Onat Caddesi üzerinde ve konut alanlarının arasında kalan boş arazi, geride kalan süreçte kaçak moloz dökümü yapan kişilerin meskeni haline gelmişti. Buca Belediyesi, aldıkları önlemlere rağmen kaçak moloz dökümünün devam etmesi üzerine alanda çalışma başlattı.

30 ARAÇLIK OTOPARK

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında alanın otopark olarak dönüştürülmesi için kollar sıvandı. Bölgedeki vatandaşların otopark ihtiyacını karşılayarak cadde üzerindeki trafiği rahatlatacak çalışma kapsamında, ekipler ilk olarak moloz kaldırma çalışması başlattı. Alandaki molozların kaldırılmasının ardından zemin düzeltme ve kilit parke taş döşeme işlemlerini gerçekleştirecek ekipler, çalışma sonunda 30 araçlık ücretsiz otroparkı hemşehrilerin kullanımı için hazır hale getirecek.