Buca'da kadın dayanışması büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Buca'da kadın dayanışması büyüyor - Son Dakika

Buca'da kadın dayanışması büyüyor

6 saat önce

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü.

Buca'da kadın dayanışması büyüyor, System.String[]

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Merkezin uzman sosyolog ve psikologları, artık Buca Belediyesinin semt merkezlerinde de hizmet vermeye başladı. Çalışma hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" dedi.


Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin her şeyden önce bilinçli bir toplumdan geçtiğine inanarak çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, yeni yılda yine örnek bir projeye imza attı. Aile danışmanlığı, kadın danışma/psikolojik danışmanlık, hukuksal danışmanlık ve sosyolojik farkındalık çalışmaları yapan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinin uzmanları artık semt evlerindeki kadınlarla da çalışma yürütüyor. Uzmanlar, salı günleri Çamlıkule Semt Evi, Çarşamba günleri Evka-1 Semt Evi, perşembe günleri ise Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki kadınlara danışmanlık ve eğitim seminerleri veriyor.


Dopdolu eğitim seminerleri


Eğitim seminerlerinde şiddet ve türleri, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, kadın hakları, öfke kontrolü, kişisel güç, çocuk istismarını önleyici tedbirler, dijital dünyada çocuk büyütmek, boşanma ve etkileri, yas dönemi ve etkileri gibi konular yer alıyor.


Bucalı kadınlar yalnız değil


Buca'da kadınların yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, "Kadınlarımıza psikolojik ve hukuki olarak da destek veriyoruz. Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde yalnızca kadınlarımızın değil, çocuklarımızın, ailelerimizin de hayatına dokunuyor, böylece büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Buca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi
Tazminatsız kovulan mağdur işçiye Yargıtay sahip çıktı 22 kadını kandırıp cinsel içerikli filmlerde oynatan siteye, 12,7 milyon dolar tazminat cezası verildi Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı

Son Dakika Haberleri
16:58 Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz - Son Dakika Haber
16:58 Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne? - Son Dakika Haber
16:56 İran Meclisi'nde "ABD'ye ölüm" sloganları - Son Dakika Haber
16:51 Saydikmer'de ev yangını - Son Dakika Haber
16:50 Kadın doktorun ölümü arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı - Son Dakika Haber
16:36 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Son Dakika Haber
16:30 Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:03:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da kadın dayanışması büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]