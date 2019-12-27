Buca'da kadına şiddete karşı "aydınlatma" hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da kadına şiddete karşı 'aydınlatma' hamlesi - Son Dakika

Buca'da kadına şiddete karşı "aydınlatma" hamlesi

6 saat önce

Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) başlattığı ve kadınların kendini güvende hissetmediği karanlık bölgeleri belirlediği "Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat" kampanyasına destek veriyor.

Buca'da kadına şiddete karşı

Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) başlattığı ve kadınların kendini güvende hissetmediği karanlık bölgeleri belirlediği "Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat" kampanyasına destek veriyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sorumluluk sahasındaki park ve bahçeler için ilgili birimlere talimat verdi.


Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım'da başlattığı "Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat" kampanyası kapsamında, Türkiye'de binlerce kadın kendini güvende hissetmediği bölgeleri işaretledi. BM Kadın Birimi, interaktif haritada işaretlenen güvensiz noktalara ilişkin bilgiyi ilgili yerel yönetimler ile paylaşarak güvenliği kentlere katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Buca Belediyesi, sonuç raporuna özel önem gösterdi ve işaretlenen bölgelerde görev alanı içinde kalan yerler için çalışma başlattı. Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk alanında olan bölgelerde de yoğun biçimde işaretleme olduğunu tespit eden belediye, kadınların güvenliğine yönelik iş birliği için de düğmeye bastı. İzmir'de elektrik dağıtımından sorumlu olan GDZ Elektrik Dağıtım yönetimine bir yazı gönderen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, konunun önemini anlatarak her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.


Park ve bahçe gibi alanların ilçe belediyesi sorumluluğunda olduğunu ve kadınların sokakta güvenle yürüyebilmesi için bu yönde altyapı çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Kılıç, "Rapora göre Buca, güvensiz bölgelerin en çok işaretlendiği 4'üncü bölge oldu. Bunu görünce harekete geçmemiz elzemdi. Çünkü alınacak önlemlerle kadınların hayatını kurtarabilir, çocukların öksüz kalmasını engelleyebiliriz. Aydınlatılmayan tek bir sokak için dahi duyarlı olmalıyız. Kurumlar arası diyalogla çözüme inanan Belediyemiz, GDZ Elektrik Dağıtım ile de gerekli ve yeterli aydınlatmanın ilçemizde temini için işbirliğine hazırdır" dedi. - İZMİR

Birleşmiş Milletler, Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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