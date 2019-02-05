Buca'da Kansere Farkındalık Yaratıldı

Belediye,4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında alanlarında uzman doktorların katılımıyla 5 ayrı panel düzenledi. Panellerde erken teşhisin önemine vurgu yapılırken, Bucalılara sağlıklı beslenme modellerinden evde kendi kendine muayeneye kadar pek çok konuda bilgi verildi.

Etkinlikler, Buca Belediyesi Çamlıkule Semt Evi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Haşmet Mesut Özsoy'un katılımıyla gerçekleşen "Kanser Türleri Hakkında Bilmediklerimiz"ve Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ferit Tuna'nın katılımıyla gerçekleşen "Kadınlarda İlgili Kanser Türleri" konulu eş zamanlı panellerle başladı. Daha sonra Buca Kent Konseyi işbirliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda TEAH Jinekolojik Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Sancı ve Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım'ın katılımıyla "Kadınlarda Sık Görülen Kanserler (Jinekolojik Kanserler)" konulu panel düzenlendi. Ardından Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Petekkaya'nın katılımıyla "Kanserle Nasıl Baş Edilir" ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztop'un katılımıyla "Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" panelleri gerçekleşti.

Birbirinden değerli konuşmacıların katıldığı panellere Bucalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Uzmanlar, kanser vakalarının erken evrelerinde teşhis edilmesinin önemine dikkat çekti. Panellerin soru cevap bölümlerinde ise konuşmacılar vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.