Son Dakika Haberleri: Buca'da kantinler mercek altında
Son Dakika Güncel Buca'da kantinler mercek altında

Buca'da kantinler mercek altında

2 saat önce

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullar ve çevresinde denetimleri arttıran Buca Belediyesi, sağlık ekipleriyle ilçedeki tüm okulların kantinlerini titizlikle denetliyor.

Buca'da kantinler mercek altında, System.String[]

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullar ve çevresinde denetimleri arttıran Buca Belediyesi, sağlık ekipleriyle ilçedeki tüm okulların kantinlerini titizlikle denetliyor.


Okulların açılmasıyla birlikte, Buca'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları içinde ve çevresinde denetimlerine hızla devam eden Buca Belediyesi, kantin denetimlerine başladı. Kantinler teker teker denetlenirken, denetlemelerde; işletme ruhsatı, çalışanların hijyen eğitim belgeleri, ilaçlama, ürün kalite kontrolü ve genel sağlık koşullarına bakıldı.


Kriterlere uyulması içinse işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Çalışmalar kapsamında toplam 90 adet okulun denetleneceği ifade edilirken, pokul kantinlerinin mevcut durumlarına göre tutanaklar hazırlanacağı bildirildi. - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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