Buca'da korona virüsüne karşı gıda önlemi: 16 dönümde 40 bin fide - Son Dakika

Korona virüsü pandemisinin uzama ihtimaline karşı harekete geçen Buca Belediyesi, 16 dönümlük arazide 40 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi ekti. İlk fidenin ekimini yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, yaza kadar ürünlerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.



Korona virüsü (Covid-19) salgını döneminde önem kazanan gıda güvenliği için çalışma başlatan Buca Belediyesi, zorlu süreçte tarlaları fidelerle doldurdu. Bu kapsamda Buca Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğü, Söğütlük mevkiindeki belediyeye ait arazide sebze dikimi gerçekleştirdi.



Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın ilk dikimi yaparak başlattığı proje kapsamında, 16 dönümlük araziye 19 bin sivri



biber, 7 bin yemeklik 6 bin salçalık olmak üzere 13 bin adet domates, 7 bin adet patlıcan ve bin adet salatalık olmak üzere toplamda 40 bin adet ürünün ekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık iki aylık olgunlaşma sürecinin ardından ürünlerin hasadı gerçekleştirileceği belirtildi.



Tarlada üretilen tüm ürünlerin ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere Bucalılara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Başkan Kılıç, projeyi alanda bizzat başlattı. Kılıç, "Şu hepimizin malumu bir pandemi sürecindeyiz. Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bugün kendimize ait 16 dönümlük arazimizde, mutfaklarımızın en önemli sebzelerinin ekimini gerçekleştirdik. Pandeminin uzama ihtimaline binaen sezona hazırlık yaptık; ama hepsinden önemlisi inşallah önümüzdeki iki ay içerisinde bu hastalığı yener, ürünlerimizi keyifli günlerde birlikte yeriz. Hep söylediğimiz gibi bu süreci birlikte aşacağız; birlikte üretip birlikte paylaşacağız" diye konuştu. - İZMİR