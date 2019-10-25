Son Dakika Haberleri: Buca'da kültür turizmi zirvesi
Son Dakika Güncel Buca'da kültür turizmi zirvesi

Buca'da kültür turizmi zirvesi

30 dakika önce

Buca Kent Konseyi, kentin tarihi birikimini gün yüzüne çıkarmak için "Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları" adlı panel gerçekleştirdi.

Buca'da kültür turizmi zirvesi, System.String[]

Panelde kentin tarihi ve kültürel kimliği anlatılırken, kültür turizmi için planlama önerileri aktarıldı.

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Buca'nın tarihi ve kültürel birikimini Buca Kent Konseyi, panelde masaya yatırdı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM)gerçekleştirilen "Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları" adlı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hümeyra Birol, Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan Aktaş, Gazeteci Yazar Tayfur Göçmenoğlu ve Gazeteci Yazar Cem Unutmuş'un konuşmacı olduğu panel, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar moderatörlüğünde gerçekleşti.

ZENGİN TARİH MİRASI

Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, Antik Çağ'dan yakın tarihe, Levanten kültüründen köy enstitülerine kadar A'dan Z'ye Buca'nın tarihi ve kültürelbirikiminin masaya yatırıldığı panelde konuşmacılar, Buca'nın İzmir'in kent merkezinde yer alanen önemlikültürel merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

BUCA'DA KÜLTÜR TURİZMİ PLANLANMALI

Toplantıda Buca'nın mimari dokusunun doğru bir şekilde pazarlanarak turizme nasıl katkı yapacağı tartışıldı.Turizmin en büyük malzemesi olan cazibeyi en doğru şekildegerçekleştirilebilmesi içinfikir alışverişi gerçekleştirildi.Kültürel değerleri ve tarihi dokuyu koruyarak,doğru ve planlı bir tanıtım çalışmasıyla Buca'nın bir kültür turizm merkezi olma fikri tartışıldı.

Kent Konseyi, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki çocuğun gururlandıran Türk Bayrağı hassasiyeti
Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü ABD'li Senatör Wyden, Trump'a Halkbank davası için soruşturma açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'da kültür turizmi zirvesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]