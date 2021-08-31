Buca'da Kurtalan Ekspres rüzgârı esti - Son Dakika

Bağımsızlık meşalemizin sonsuza dek hiç sönmeyeceğini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program gerçekleştirdi. Program çerçevesinde hafta boyunca Işılay Saygın Meydanı'nda 5 ayrı konser düzenlendi. Tamamı ücretsiz olan konserler kapsamında gençlerin severek dinlediği Kaset ve Leke grupları ile Narkozone Feat Ertan ve Sinan Efe Aksoy sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na Türk bayrakları ve meşalelerle kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından ünlü rock müzik grubu Kurtalan Ekspres grubu Bucalılarla buluştu. Alanda coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Kurtalan Ekspres, sevilen şarkılarını binlerce İzmirliyle birlikte seslendirdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bağımsızlık meşalemizin sonsuza dek sönmeyeceğini ifade etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 99 yıl önce başlattığı mücadelenin, Türk milletinin içindeki inançla bu güzel günü getirdiğini belirten Başkan Kılıç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizim varlık sebebimiz olan Cumhuriyet, masa başında yapılan mücadelelerle değil, 26 Ağustoslarla, 30 Ağustoslarla, meydanlarda yapılan savaşlarla geldi.Öyle kolay kolay gitmez. Türk milleti, emperyalizme hiçbir zaman teslim olmadı. Bundan sonra da olmaz" diye konuştu.