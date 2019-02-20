Son Dakika Haberleri: Buca'da Liste Gerginliği

Buca'da Liste Gerginliği

1 saat önce

PARTİLİLERDEN TEPKİCHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu.

Buca'da Liste Gerginliği, System.String[]
PARTİLİLERDEN TEPKİ

CHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili slogan atarak, listenin değişmesine tepki gösterdi. 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suat Nezir, Erhan Kılıç, Buca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı

CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek Çanakkale'de 5 Dakika Arayla 2 Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 02:08:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'da Liste Gerginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]