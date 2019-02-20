Buca'da Liste Gerginliği
1 saat önce
PARTİLİLERDEN TEPKİCHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu.
PARTİLİLERDEN TEPKİ CHP Buca
'da Suat Nezir
'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç
'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili slogan atarak, listenin değişmesine tepki gösterdi. 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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