Buca'da mama kabı seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da mama kabı seferberliği - Son Dakika

Buca'da mama kabı seferberliği

6 saat önce

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Buca Belediyesi, kullanılmayan lastik tekerlekleri yenileyip boyayarak hayvanlara mama kabı yaptı.

Buca'da mama kabı seferberliği, System.String[]

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Buca Belediyesi, kullanılmayan lastik tekerlekleri yenileyip boyayarak hayvanlara mama kabı yaptı.


Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, Engelli Kedi Evi, Özgür Hayvan Parkı ve Pet Kafe gibi birimlerle sokaktaki hayvanları yalnız bırakmayan Buca Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğünün yoğun mesaisiyle sokak hayvanlarının barınma, beslenme, kısırlaştırma ve sağlık sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.


Özellikle kırsal alanlarda gıda bulamayan sokak hayvanları için kullanılmayan plastikleri boyayıp mama kabı haline getirerek geri dönüşüm projesini de hayata geçiren Buca Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Yaptıkları incelemelerle sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu yerleri belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Ekipleri, kendilerine ulaşan vatandaş şikayetlerine, hayvan ambulansı ile anında yanıt vererek sorunlara acil çözümler üretiyor. İlçe genelinde 140 noktaya mama ve su takviyesi yapan ekipler, yaptıkları mahalle taramalarıyla sağlık sorunları olan hayvanları tespit ederek, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezinde tedaviye alıyor. - İZMİR

Buca Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
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