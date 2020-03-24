Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika

Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

6 saat önce

İZMİR'de, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan iş yerleri, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu, System.String[]

İZMİR'de, 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan iş yerleri, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Sağlık açısından oldukça zararlı olduğu belirlenen yüzlerce litre dezenfektan ile basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce maskeye, imha edilmek üzere el konuldu.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ile birlikte koronavirüs denetimleri kapsamında, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten imalathanelerde denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan üretim yaptıkları belirlenen işletmelerden ilk olarak Kaynaklar Mahallesi Olduruk mevkisinde, tiner üretimi yapan ancak ruhsatsız olduğu için kapatılan bir depoya baskın yapıldı. Burada koronavirüs salgınını fırsat bilinerek üretilen kanserojen madde içeren ve cilt hastalıklarına yol açan yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

SAĞLIKSIZ MASKE İMALATHANESİ

İkinci denetim ise Göksu Mahallesi'nde, merdiven altı maske üretimi yapılan bir imalathanede yapıdı. Depoda, basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan ve piyasaya sürülmek üzere imal edilen yüzlerce maskeye el konuldu.

Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iki işletme hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. El konulan ürünlerin ise imha edileceği bildirildi.


Zabıta Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Zabıta, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
"Aklıma dükkan geliyor, dostlar arkadaşlar geliyor, evde duramıyorum" Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]