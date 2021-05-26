Buca'da metruk binalara müdahale - Son Dakika

Buca Belediyesi, metruk binalar için harekete geçerken, yerinde yürütülen denetlemelerin ardından ekipler, 224 metruk bina için yıkım, ikamet ve güvenlik önlemi çalışması yaparak kente nefes aldırdı.

Buca Belediyesi, riskli ve metruk binalara hemen müdahale etti. Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ketteki eski yerleşim yerleri başta olmak üzere geniş çevrede denetim çalışmaları başlatıldı. Denetimlerin ardından kent genelindeki metruk ve riskli yapıların tespiti yapıldı.

Metruk binalara 3 ayrı önlem

Çeşitli nedenlerle metruk hale gelmiş ve genel asayişi tehdit edecek unsurların oluşmasına imkan sağlayan toplam 224 adet yapı tespit edildi. Tespit edilen yapıların 74 tanesinin yıkımı gerçekleştirilirken 67 tanesi için güvenlik tedbiri alındı. Önlem alınan yapıların yanı sıra 32 tane yapıda yeniden ikamet sağlanarak metruk halden çıkarıldı. Hızla devam edecek çalışmalar kapsamında 50 tane yapı için ise yasal sürecin sonlanması bekleniyor. - İZMİR