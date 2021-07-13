Buca'da moloz isyanı - Son Dakika

Çoğunluğu kayıt dışı firmaların gece saatlerinde plakalarını kapatarak Buca Seyhan Mahallesi'ne moloz dökmeleri isyan ettirdi. Günde 25 kamyon moloz kaldırılmasına karşın her gün bu şekilde devam edildiğine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tüm paydaşlara çağrımızdır. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu sorunun aciliyetle çözülmesi gerekiyor" dedi.

Buca Belediyesi, kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürürken; Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Gaziemir gibi ilçelerden gelen kaçak moloz kamyonları da giderek artmaya başladı. Ücret ödemek yerine plaka kapatıp kaçak döküm yapan pek çok şirket Seyhan Mahallesi'ni mesken edindi.

Günde 25 kamyon kaçak moloz

Buca Belediyesi ekiplerinin 7 gün 24 saat saha kontrolü ve moloz kaldırma çalışmalarına rağmen, kaçak moloz dökümleri kent merkezine kadar indi. Ekipler, her gün onlarca kamyonun kaçak moloz dökümü gerçekleştirdiği Seyhan Mahallesi'nde günde 25 kamyonla yaklaşık 300 metreküp moloz toplamaya başladı.

Meslek kuruluşları göreve çağrıldı

Moloz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, sorunun önüne geçilmesi için önlemler artırıldı. Bölgede pankartlarla uyarı yazıları asıldı, İzmir genelindeki ilgili sivil toplum kuruluşları göreve davet edildi. Belediye, inşaat sektörüyle ilgili odalar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla destek ve duyarlılık için resmi yazışma süreci başlattı.

Kaçak moloz dökümüne karşı isyan eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Son dönemlerde aldığımız tüm önlemlere rağmen maalesef Buca kaçak moloz döküm sahası haline geldi. Özellikle Kaynaklar bölgesinde yeşil alanın korunması için bariyerler kurduk, kamyonların girişlerini engelledik, alanları temizledik. Yeşil alanlarda büyük ölçüde azalttığımız kaçak moloz dökümleri, şimdi kent merkezimizde artmaya başladı. Uzman ekiplerimiz bu durumun özellikle depremden sonra arttığını ifade ediyor" dedi.

"Bu sorun artık Buca'nın sorunu olmaktan çıkıp İzmir'in sorunu haline geldi"

Çalışmaların ciddi bir mali yük oluşturduğunun altını çizen Başkan Kılıç, "Bu sorun artık Buca'nın sorunu olmaktan çıkıp İzmir'in sorunu haline geldi. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek ne kadar önlem almaya çalışsak da tamamen soruna neşter vuramıyoruz. Her gün onlarca kamyonla moloz kaldırma işlemi iş yükünün yanında ciddi bir maliyet. İzmir'in molozunun bedelini Bucalı ödemek zorunda kalıyor. Tüm paydaşlara çağrımızdır. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu sorunun aciliyetle çözülmesi gerekiyor" dedi. - İZMİR