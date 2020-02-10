Buca'da mutlu eden seri - Son Dakika
Son Dakika Spor Buca'da mutlu eden seri - Son Dakika Spor

Buca'da mutlu eden seri

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group Buca, Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Buca'da mutlu eden seri, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u da 3-0 mağlup eden Ci Group Buca, Play-Off'taki yerini sağlama alırken, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İlk yarıda sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra son olarak ligin 14'üncü haftasında Serik Belediyespor'a dış sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler ardından oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanıp, 4'ünde berabere kaldı.

Bu süreçte toparlanan İzmir ekibi Play-Off barajına yükseldi. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Buca'da teknik direktör Ersin Aka çıkışın süreceğini belirterek, "Zirveyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar yarışı zorlayacağız. Takımımdaki potansiyel çok fazla. Çalıştığımız ve inandığımız sürece başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Aksaray, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da mutlu eden seri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]