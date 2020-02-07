Buca'da Nihat şoku
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca'da Nihat Yılmaz'dan kötü haberler geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca'da Nihat Yılmaz'dan kötü haberler geldi.
Pazar günü deplasmanda oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakatlanan 33 yaşındaki oyuncuda menisküs yırtığı tepsit edildi. Nihat'ın sezonu kapatabileceği açıklandı. Hemen tedavisine başlanan Nihat bu sezon Buca'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıp toplam bin 571 dakika süre aldı.
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