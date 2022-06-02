Buca'da öğrencilerin resimleri halı sahada sergilendi - Son Dakika
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Buca'da öğrencilerin resimleri halı sahada sergilendi

02.06.2022 09:17
Buca'da öğrencilerin resimleri halı sahada sergilendi

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 400 resim, okulun halı sahasında sergilendi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 400 resim, okulun halı sahasında sergilendi.

Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Muzaffer Kal, Ferhat Kalak ve Yelda Kavasoğulları'nın koordinatörlüğünde yıl boyunca yapılan akrilik boya, karakalem, pastel boya çalışmalarından oluşan resimler, sergi için seçildi.

Halı sahada sergilenen eserler, okul idaresi, öğrenci ile velilerden beğeni aldı.

Öğretmenlerden Ferhat Kalak, görsel sanatlara ve sergilerine önem verilmesi gerektiğini belirterek, öğrencileri sanatsal anlamda doygunluğa ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buca'da öğrencilerin resimleri halı sahada sergilendi - Son Dakika


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