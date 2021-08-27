Buca'da Öner Osmanoğulları'na vefa - Son Dakika

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Öner Hocamızın en sevdiği ses, çocukların sesiydi. Onun ismini bu güzel parkta, sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Uzun yıllar aktif siyaset yapan, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı, öğretmen Öner Osmanoğulları, şubat ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Buca Belediyesi de nisan ayında yapılan meclis toplantısında, kent için değerli bir isim olan Osmanoğulları'nın adını Göksu Mahallesi'ndeki parkta yaşatma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yenilenen parkta düzenlenen törende konuşan Buca Belediye Başkanı Kılıç, "Öner Hocanın bu parka isminin verilmesi için verilen o önergeye imza atanların başında ben varım. Öner Hoca çok zamansız gitti.İktidara yürüdüğümüz bu yolda, Öner Hoca gibi insanlara daha çok ihtiyacımız var. Onun hep ağzında bir kelime vardı;'benim en sevdiğim ses, çocukların sesi' derdi. Onun ismini bu güzel parkta, çocuklarımızla sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Öner Osmanoğulları'nın devrimci kişiliğine de değinen Başkan Kılıç, "Bana göre devrimci demek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'te, kuruluş felsefesiyle, onun ilkeleriyle, devrimleriyle gelecek nesiller yetiştirmek, o gelecek nesillere güzel bir ülke, güzel bir vatan, güzel bir hayat sunmaktır. Öner Hoca da öyle bir devrimciydi. Siyaseten de hepimizin çok yakından tanıdığı ve değer verdiği ve mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan ve siyasete de damga vuran bir kişilikti. Kanaat önderiydi. Öner Osmanoğulları Parkı, Buca'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Öner Osmanoğulları'nın oğlu Ekin Osmanoğulları ise babasının adını parkta yaşatma kararı alan Buca Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.