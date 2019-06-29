Buca'da orman yangını
20 dakika önce
Buca'da orman yangınıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını başladı.
Buca
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
'da orman yangını
İZMİR - İzmir
'in Buca ilçesinde orman yangını başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine, Balıkesir
ve Muğla
'dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
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