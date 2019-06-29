Son Dakika Haberleri: Buca'da orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Buca'da orman yangını

20 dakika önce

Buca'da orman yangınıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını başladı.

Buca'da orman yangını
İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine, Balıkesir ve Muğla'dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
Buca'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
İzmir, Buca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu! İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı 3 liralık çakmak çalan genç 15 ay hapis cezasına çarptırıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 02:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]