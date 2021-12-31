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Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

31.12.2021 14:15

Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı Şüpheliler suçları birbirine attılar Olayın ardından pompalı tüfeği bahçeye gömmüşler İzmir'in Buca ilçesinde 26 Aralık tarihinde pompalı tüfekle vurulan Kenan Çokoğullu'nun hastaneye yakın bir yerde ölü bulunması...

Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

Şüpheliler suçları birbirine attılar

Olayın ardından pompalı tüfeği bahçeye gömmüşler

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 26 Aralık tarihinde pompalı tüfekle vurulan Kenan Çokoğullu'nun hastaneye yakın bir yerde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamada suçları birbirlerine attıkları öğrenilirken, olayda kullanılan pompalı tüfeğin bir bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 26 Aralık tarihinde gece saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 203/20 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta bir erkek şahsı yerde yatar halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin Kenan Çokoğullu olduğu tespit edildi. Çokoğullu'nun cansız bedeni, olay yeri inceme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, E.T., R.G., C.P., D.K., H.P., B.A. ve K.U.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.P., E.T., R.G. ve D.K, tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı. Suç delillerini gizleme ve karartma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.A., C.P. ve K.U.K. isimli şüpheliler ise asli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçu birbirlerine attılar

Tutuklananlardan E.T. isimli şahıs, "D.K ile öldürülen Kenan Çokoğullu arasında, D.K'nin karısıyla alakalı bir konu sebebiyle sıkıntı vardı ama konunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği, D.K. isimli şahsın ise "Ölen kişiyi tanımıyorum, E.T. tanıyor ve olayı o gerçekleştirdi" ifadesini verdiği öğrenildi.

Cesedi araçla taşıyıp sokağa bırakmışlar

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Kenan Çokoğullu'nun, olay günü ailesiyle birlikte olduğu, şüphelilerden gelen telefon üzerine dışarı çıkarak bir araca bindiği öğrenildi. Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bir adrese götürülen Çokoğullu'nun yaşanılan bir tartışma sonucunda öldürüldüğü ve daha sonra cesedin Kuruçeşme'de sokağa bırakıldığı belirlendi.

Pompalı tüfeği bahçeye gömmüşler

Yaşanılan olayda panikleyen şüphelilerden birinin, ticari taksiye binerek cesedin bırakıldığı adreste gezdiği ve tesadüfen ceset görmüş numarası yaparak olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Öte yandan yapılan soruşturmada şüphelilerin cesedin taşındığı araç sahibine "Senin aracını saklaman lazım. Biz kavga ettik" dedikleri ve araç sahibi K.U.K.'nin aracın plakasını sökerek Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan kendisine ait bir bahçeye bıraktığı, olayda kullanılan pompalı tüfeğin de bir bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.

Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı
Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı
Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

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Tragger, Aralık, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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