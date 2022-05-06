Buca'da renkli Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
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Buca'da renkli Hıdırellez Şenliği

06.05.2022 11:58
Buca'da renkli Hıdırellez Şenliği

BAHARIN ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, Buca'da coşkuyla kutlandı. Bucalıların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Buca Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenledi. Şenliğe, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile parti yöneticileri, Buca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte sahne alan Çılgın Cemal, Teomango, Saksafoncu Hasan ve İzmirli Birol'un keyifli şarkıları geceye renk kattı. Bucalıların Hıdırellez coşkusu Tepecik Senfoni Orkestrası konseriyle zirve yaptı. Dilekler tutup yaktıkları ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Hıdırellez, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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