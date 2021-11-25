Üye Girişi
Buca'da şiddete geçit yok - Son Dakika

Buca'da şiddete geçit yok

25.11.2021 15:50
Buca'da şiddete geçit yok

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Kadınlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, eşit ve insanca yaşam şartlarına kavuştuğu günlere ulaşana dek, çalışmalarımızı tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz" dedi.

TOPLUMSAL cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Forbes Sevgi Yolu girişinde dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Buca Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. "Dünya Yerinden Oynar, Kadınlar Özgür Olsa", "Kadınlar Yürüyor, Mücadele Büyüyor" sloganları atan vatandaşlar, Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'ne yürüdü. Yürüyüşe Forbes Sevgi Yolu esnafı da destek verdi. Forbes Güzelleştirme Derneği Başkanı Kadir Kaya, sevgi yolu esnafı adına Başkan Erhan Kılıç'a çiçek takdim etti.

Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'nde cinayete kurban giden 11 kadının isimleri ve gelecekte yaşayabilecekleri hikâyelerinin yer aldığı "Neden Olmadı" temalı sergi büyük dikkat çekti. Burada oluşturulan "Kız Kardeşlik Duvarı"na Başkan Kılıç ve katılımcılar da "Neden Olmadı" yazılı bilgi notu astı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, cinsiyet eşitsizliğinin toplumların en büyük sorunlarından birini oluşturduğunu belirterek, "İnsanın temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, evde, iş yerinde, sokakta kısacası her yerde karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet de, bu eşit olmayan güç ilişkilerinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetten ölen kadınlar için oluşturulan dijital anıt rakamlarına göre; 2021 yılında 355 kadın erkek cinayetine kurban gitti. Yine başka bir veriye göre; kadın cinayetlerindeki ölümlerin yüzde 61'i ev içinde gerçekleşti. Yüzde 29'u ise sokakta, ormanda öldürüldü. Faillerin yüzde 60'ının ise koca, sevgili ve eski koca olduğunu görüyoruz.Bu nedenle hem bir insan hem bir hukukçu olarak bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum; İstanbul Sözleşmesi kâğıt üzerinde kuru bir imzadan ibaret değildir. Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri durdurabilecek yaptırımları içeren bir sözleşmedir. Yaşayan ve yaşatan bir mücadelenin ürünüdür. İstanbul sözleşmesi uygulanmalıdır" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Buca Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Kılıç, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, eşit ve insanca yaşam şartlarına kavuştuğu günlere ulaşana dek çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TAHAMMÜLÜZ YOK

Buca Kent Konseyi'nden avukat Melike Özdemir, şiddeti besleyen ayrımcı politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim failleri cesaretlendirecek, hukuksuzluklara, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok" dedi. Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV) üyesi Hatice Çoruk ise "Buca Belediyesi bize 'neden olmadı' diye soruyor. 'Nasıl olabilir' sorusuna şöyle yanıt vermek istiyorum; bizler bugün öldürülüyorsak, şiddete, tacizlere, mobbinge maruz kalıyorsak, bunlar bizi örgütsüz durduğumuzu gördükleri içindir. Birlik olursak, beraber durursak elbette başarabiliriz" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi, Buca Belediyesi, Özgecan Aslan, Erhan Kılıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Buca'da şiddete geçit yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış 15:46 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı 15:34 MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
15:07 Taksimetrede yazan ücrete itiraz eden yolcuya taksicilerden meydan dayağı
15:04 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
15:03 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu
15:02 Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!
Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı         
15:47
Cipi, Osmangazi köprüsünde terk edilmiş halde bulunan iş insanından haber alınamıyor Cipi, Osmangazi köprüsünde terk edilmiş halde bulunan iş insanından haber alınamıyor         
15:39
Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor         
15:31
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 15:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Buca'da şiddete geçit yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement