Buca'da şiddete geçit yok - Son Dakika

TOPLUMSAL cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Forbes Sevgi Yolu girişinde dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Buca Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. "Dünya Yerinden Oynar, Kadınlar Özgür Olsa", "Kadınlar Yürüyor, Mücadele Büyüyor" sloganları atan vatandaşlar, Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'ne yürüdü. Yürüyüşe Forbes Sevgi Yolu esnafı da destek verdi. Forbes Güzelleştirme Derneği Başkanı Kadir Kaya, sevgi yolu esnafı adına Başkan Erhan Kılıç'a çiçek takdim etti.

Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'nde cinayete kurban giden 11 kadının isimleri ve gelecekte yaşayabilecekleri hikâyelerinin yer aldığı "Neden Olmadı" temalı sergi büyük dikkat çekti. Burada oluşturulan "Kız Kardeşlik Duvarı"na Başkan Kılıç ve katılımcılar da "Neden Olmadı" yazılı bilgi notu astı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, cinsiyet eşitsizliğinin toplumların en büyük sorunlarından birini oluşturduğunu belirterek, "İnsanın temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, evde, iş yerinde, sokakta kısacası her yerde karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet de, bu eşit olmayan güç ilişkilerinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetten ölen kadınlar için oluşturulan dijital anıt rakamlarına göre; 2021 yılında 355 kadın erkek cinayetine kurban gitti. Yine başka bir veriye göre; kadın cinayetlerindeki ölümlerin yüzde 61'i ev içinde gerçekleşti. Yüzde 29'u ise sokakta, ormanda öldürüldü. Faillerin yüzde 60'ının ise koca, sevgili ve eski koca olduğunu görüyoruz.Bu nedenle hem bir insan hem bir hukukçu olarak bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum; İstanbul Sözleşmesi kâğıt üzerinde kuru bir imzadan ibaret değildir. Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri durdurabilecek yaptırımları içeren bir sözleşmedir. Yaşayan ve yaşatan bir mücadelenin ürünüdür. İstanbul sözleşmesi uygulanmalıdır" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Buca Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Kılıç, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, eşit ve insanca yaşam şartlarına kavuştuğu günlere ulaşana dek çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TAHAMMÜLÜZ YOK

Buca Kent Konseyi'nden avukat Melike Özdemir, şiddeti besleyen ayrımcı politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim failleri cesaretlendirecek, hukuksuzluklara, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok" dedi. Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV) üyesi Hatice Çoruk ise "Buca Belediyesi bize 'neden olmadı' diye soruyor. 'Nasıl olabilir' sorusuna şöyle yanıt vermek istiyorum; bizler bugün öldürülüyorsak, şiddete, tacizlere, mobbinge maruz kalıyorsak, bunlar bizi örgütsüz durduğumuzu gördükleri içindir. Birlik olursak, beraber durursak elbette başarabiliriz" diye konuştu.