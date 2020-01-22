Buca'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, Buca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulması için harekete geçilirken, Buca'yı dünyada markalaştırmak istediklerini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimleri kooperatife davet ederek, "Birlikte üretip hakça bölüşeceğiz" dedi.



Buca Belediyesi tarafından hazırlanan Buca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi projesi için düğmeye basıldı. Hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı projenin, 2020'nin ilkbahar aylarında hayata geçirilerek ürünlerini satışa sunması planlanıyor. İlk etapta 10 üye ile yola çıkacak olan Buca Kooperatifi ile kırsal kesimdeki; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kaynaklar ve Kırıklar mahallelerinde üretilen ürünler pazarlanacak. Tarımsal ürünlerden el emeklerine, hayvancılık ürünlerinden ev eşyalarına kadar tamamen Buca markalı ürünlerin yer alacağı ürün çeşidinin de oldukça geniş olacağı öğrenildi.



Projenin Buca için devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bucamızın bir zamanlar Türkiye'ye mal olmuş bir marka değeri var. Şimdi hemşehrilerimizden aldığımız güçle, Buca markası küllerinden doğacak. Bu proje, Buca'da gerçekleştireceğimiz yerelde kalkınma modelinin ilk sacayağı olacak. Çok kısa bir sürede Türkiye'ye örnek bir yerel kalkınma modelini hayata geçireceğiz" dedi.



Kooperatife, kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm üreten Bucalıları davet eden Kılıç, "Kooperatifimizin ilk ürünlerini piyasaya sürdükten sonra markalaşma sürecine başlayacağız. Kısa vadede Buca markalı ürünlerimizi tüm İzmir'e, orta vadede Türkiye geneline ve uzun vadede e-ticaret platformlarıyla tüm dünyaya pazarlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımızla Buca'nın değerlerini tanıtırken, üreticilerimize de gelir kapısı olacağız. Aynı zamanda istihdama da çok büyük bir katkı sağlayacağız. Kadınlarımız başta olmak üzere kooperatife katılmak isteyen tüm üreten elleri, emekçileri davet ediyoruz. Buca olarak birlikte üretip, hakça bölüşeceğiz" diye konuştu. - İZMİR