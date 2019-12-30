Buca'da Tayfur Emre gitti
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet Tayfur Emre, sözleşmesini feshederek Belediye Derincespor'la anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Ci Group Buca'da ilk yarı bitmeden kadro dışı bırakılarak gözden çıkarılan forvet Tayfur Emre, sözleşmesini feshederek Belediye Derincespor'la anlaştı. Tayfur Emre, sarı-lacivertli formayla 10 maçta 1 gol attı. İzmir ekibinde takımdan ayrılan Cafercan, Somaspor'la anlaşmıştı. Kadro dışı kalan kaleci Ceyhun ve Muhammed ise takım arıyor.
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