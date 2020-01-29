Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı - Son Dakika

Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, ziyaret turlarında gündeme gelen taziye evi projesinin ilkinin 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, ziyaret turlarında gündeme gelen taziye evi projesinin ilkinin 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.


Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gündeme gelen taziye evi projesiyle ilgili harekete geçti. Mahalle turlarında vatandaşların en çok talepte bulunduğu konulardan birisi olan taziye evleri için çalışma başlatılırken, hazırlanan proje büyük ölçüde tamamlandı. Kentin çeşitli yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda inşa edilmesi planlanan projenin ilkinin, 2020 yılı içinde hizmete açılacağı ifade edildi.


Erhan Kılıç, "Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi hayata geçireceğimiz projelerin reklam odaklı değil, hizmet odaklı olması için özen gösteriyoruz. Elimizdeki kaynakları, en verimli şekilde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız, özellikle mahalle turlarımızda taziye evi eksiğini sıklıkla dile getirmişti. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bucalının isteği bizim tek önceliğimizdir. Görev süremiz boyunca Buca'nın çeşitli yerlerinde taziye evlerimizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Erhan Kılıç, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 aylık evli çiftin internet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu
Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]