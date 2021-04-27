Buca'da temizlik devrimi - Son Dakika

Meclis gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'nın temizliğinde kullanılacak 38 aracın devri oybirliğiyle kabul edildi. Buca'nın temizliğinin artık belediyeye ait araçlarla yapılacağının müjdesini veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Yeni hedefimiz iş makinelerini belediyemize kazandırmak olacak" dedi.

Buca Belediyesi, kentin temizlik devrimini gerçekleştirecek olağanüstü gündemle meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde toplanan meclis gündeminde, hemşehrilerin sağlığı, Buca'nın temizliği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilen temizlik araçlarının Buca Belediyesi'ne devrine ilişkin madde görüşüldü.

1 MAYIS İTİBARİYLE BUCA'NIN ÇÖPLERİ KENDİ ARAÇLARIYLA TOPLANACAK

Tek maddelik meclis oturumu hakkında konuşan Başkan Kılıç, katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Buca'nın temizlik hizmetlerinde çığır açacak çalışma süreci hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Buca'daki temizlik çalışmalarını belediyemize ait araçlarla yama konusunda bir irade koyduk. Bununla ilgili de İzmir Büyükşehir Belediyemiz gördüğünüz üzere çok ciddi yardımlarda bulundu. Buradan tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e şahsım ve Buca halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Buca için çok önemli bir adım. 1 Mayıs itibariyle kendi araçlarımızla çöplerimizi toplamaya başlarız. Biliyorsunuz bunlar yeterli değil. Zamanla kendimiz de ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

YENİ HEDEF İŞ MAKİNELERİ

Temizlik işlerindeki çalışmanın ardından yeni çalışmalarla Buca Belediyesi'nin bünyesinde hizmet alımıyla kullanılan diğer araçların da belediye bünyesine katılması için çalışma yürüteceklerini söyleyen Başkan Kılıç, "Temizlik araçlarımızın ardından artık yeni hedefimiz, parklarda, fen işlerinde kullanılan diğer iş makinelerini de belediyemize kazandırmak olacak. Artık yavaş yavaş bu süreci tamamlayacağız. Ne kadar şu an için yetersiz olsa da bir şekilde üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

TEMİZLİK İŞLERİ FİLOSUNA 38 ARAÇ

Başkan Kılıç'ın konuşmasının ardından madde oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 adet 13+ 1,5 metreküp çöp kamyonu, 5 adet 8+1 metreküp çöp kamyonu, 3 adet 16+5 metreküp çöp kamyonu, 1 adet 8 bin litre su tankeri, 1 adet 13 bin litre su tankeri, 3 adet 5 metreküp moloz kamyonu, 2 adet 14 metreküp moloz kamyonu, 1 adet kazıcı yükleyici, 1 adet mini kazıcı yükleyici, 4 adet 5 metreküp yol süpürge aracı, 1 adet 1 metreküp yol süpürge aracı, 1 adet 3 bin kilogram kaldırma güçlü foklift olmak üzere 38 temizlik araç Buca Belediyesi'ne devredildi.