Buca'da temizlik şikayetleri yüzde 70 azaldı - Son Dakika

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden Buca'da, vatandaşın temizlik hizmetlerine ilişkin taleplerinin yüzde 95'i çözüme kavuşturulurken, şikayet oranı yüzde 70 oranında azaldı. Göreve geldiği ilk günden bu yana şikayetleri bizzat koordine eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Zaman ve ekipmanın doğru yönetimiyle ilçemizin temizlik sorunu tarihe karışacak" dedi.



Kentteki hemşehrilerinin daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yaptığı hamlelerle vatandaşın memnuniyet düzeyini arttırdı. Göreve başladığı andan itibaren temizlik işleri, park ve bahçe bakımı, fen işleri gibi alanlarda gerçekleştirdiği düzenleme ile kentin temel sorunlarının çözümü için çalışan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gözle görülür bir değişime imza attı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eksiklerini tamamlayarak daha verimli bir çalışma olanağı sağlayan Kılıç, Buca'da adeta temizlik seferberliği başlattı. Sokak sokak, mahalle mahalle gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında, kent temizliğinde kalıcı değişimler gerçekleştirildi. Buca Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'nden alınan verilere göre son 6 aylık dönemde sosyal medya, çağrı merkezi ve internet üzerinden yapılan temizlik ve bakımla ilgili taleplerin yüzde 95'i hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ise belediyeye temizlik ve bakımlarla ilgili gelen taleplerin yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığı ifade edildi.



Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, "Sosyal medya hesaplarımda, Buca sokaklarında, kıraathanelerde, parklarda, mahallelerde, hemşehrilerimizle bir araya geldiğimde, en çok şikayet aldığım konu temizlik ve bakım konusuydu. Göreve geldiğim günden beri hem saha çalışmalarında, hem işin koordinasyon çalışmalarında bu işe özel önem gösterdim. 3 aylık koordine çalışmalarından sonra yaptığımız 6 aylık saha çalışmasının ardından çok güzel bir değişimi hep birlikte görüyoruz. Bucalıların 2 yıl içinde artık temizlikle ilgili bir sorunu olmayacak" diye konuştu.



Benim çocuğum da Buca'nın parklarına oynuyor



Sorunun çözümü için özel önem gösterdiğini söyleyen Kılıç "Çünkü her şeyden önce ben bir Bucalıyım. Benim ailem de bu sokaklarda yürüyor, benim çocuğum da Buca'nın parklarında oyun oynuyor. Buca'nın temiz olması demek çocuklarımızın daha sağlıklı güzel bir ortamda büyümesi demek. Yürütmüş olduğumuz yeşil çalışmalarla birlikte temizlik hamlesiyle gökyüzünün daha mavi, yeşilin daha yeşil olduğu bir Buca'da yaşayacağız" dedi. - İZMİR