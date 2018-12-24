Son Dakika Haberleri: Buca'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masaya Yatırıldı

Buca'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masaya Yatırıldı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, cinsiyet eşitliği konusunda ilçede yaşayanların farkındalığını yükseltmek isteyen belediye, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde panel düzenledi.

Buca'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masaya Yatırıldı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde, cinsiyet eşitliği konusunda ilçede yaşayanların farkındalığını yükseltmek isteyen belediye, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde panel düzenledi. İnteraktif çalışmalarında yer aldığı panel, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

Buca Belediyesi, 2015 yılının mart ayında açtığı Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla kadınların ve ailelerinin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için faaliyet gösteriyor. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde bu kez, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusu masaya yatırıldı. Psikolog-sosyolog Demet Mavibulut tarafından verilen panelde, katılımcılara kadın ve erkeğin toplumdaki rolü aktarıldı.

Kadın ya da erkek olarak sahip olunan; genetik, fizyolojik, biyolojik özelliklerin kadın ve erkek arasında eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı oluşturduğunu vurgulayan Mavibulut, "Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca; sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Cinsiyet, bizim seçimimiz değildir. Biyolojik varlığımızın bir niteliğidir; ancak daha doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan bir süreç var. Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur" dedi.

Kadın cinsiyetinin daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkek cinsiyetinin dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade ettiğini belirten Mavibulut, "Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur. Oysa oyuncakların, kıyafetlerin, sporun, dansın, eğitimin, müziğin, filmlerin, renklerin cinsiyeti yoktur" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

İzmir, Buca, Güncel
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