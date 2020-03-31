Buca'da topyekun mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buca'da topyekun mücadele - Son Dakika

Buca'da topyekun mücadele

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan ederek topyekun mücadele başlattı.

Buca'da topyekun mücadele, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan ederek topyekun mücadele başlattı. Ulusal standartlara uygun ilaçları temin ederek özel dezenfekte ekibi kuran belediye, gece-gündüz demeden Buca sokakları başta olmak üzere 101 okul, 92 ibadethane, 269 park, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı ve ilçedeki sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarını ilaçladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de ortaya çıkmasından önce kent genelinde kritik önlemler almaya başlayan Buca Belediyesi, virüse karşı tüm birimleriyle ilçe genelinde topyekun mücadele başlattı. 510 bin kişilik nüfusuyla İzmir'in en büyük ilçesi olan Buca'da, vatandaşların halk sağlığını korumak için bir yandan gece-gündüz sahada çalışmalarını yürüten belediye, bir yandan da farkındalık çalışmalarıyla hemşerilerin bilinçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirdi.


Çalışmalar kapsamında ilk ilaçlamalar minik Bucalıların zamanlarının büyük kısmını geçirdiği okullardan başladı. Vakanın Türkiye'de görülmesinden önce Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentteki anaokulu, ilköğretim okulu ile ortaöğretim kurumlarında ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları başlattı. Bir yandan kent genelinde önlemler alınırken bir yandan da Buca Belediyesi Hizmet Binası içerisinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Tamamen sterilize edilen binanın giriş çıkışlarında vatandaş ve personelin ateşi ölçüldü, binanın birçok yerine el dezenfektanları yerleştirildi.


Gece-gündüz, sokak sokak mücadele


Korona virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından ise belediyenin tüm birimleri virüse karşı teyakkuza geçti. Virüse etki eden, Sağlık Bakanlığı onaylı ve uluslararası standartlara uygun ilaçlar temin edilerek özel ekipler oluşturuldu. Gece--gündüz Buca sokaklarında girmedik yer bırakmayan ekipler, hem yıkama hem de ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalle araları, duraklar, ana caddeler, ara sokaklar teker teker dezenfekte edildi.


Korona virüse karşı sterilizasyon raporu


Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 101 okul, 92 cami, cemevi ve ibadethane, 269 park ve çocuk oyun alanı, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı, ilk basamak sağlık kuruluşları, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Buca Kaymakamlığı ve Hizmet Binaları, Buca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karakolları ve araçları, Buca Cezaevi, Buca Halk Eğitim Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Kırıklar Jandarma Komutanlığı, bankalar, noterler gibi hemşerilerin bulunduğu tüm alanlarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.


"Gözünüz arkada kalmasın, evde kalın"


Çalışmaların tam kapasite sürmeye devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Korona virüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşerilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm kaynaklarını, gücünü, imkanlarını adeta Buca'nın güvenliği için seferber ettik. Ama tüm bu çalışmalardan daha önemli olan bir şey var ki o da kendi sağlığımızı güvence altına almak. Bir kez daha Bucalı hemşerilerimizden rica ediyorum; yaşlı-genç demeden acil durumlar haricinde sokağa çıkmayalım. Biz 510 bin Bucalı için gereken tüm önlemleri alıyoruz, gözünüz arkada kalmasın, evde kalın" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesi, Türkiye, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pozitif vakalarının taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık         
15:22
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi         
15:19
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi         
15:14
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi         
14:55
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu         
14:54
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı         
14:52
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak         
14:46
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı         
14:43
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi         
14:42
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı         
14:38
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca'da topyekun mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]