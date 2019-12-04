Son Dakika Haberleri: Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması
Son Dakika Güncel Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması - Son Dakika

Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer'de, trafik ve otopark sorununu rahatlatabilmek için bir çalışma başlatılırken, belediye, semt pazarı yanında kalan atıl araziyi otopark yapmak için harekete geçti.

Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer'de, trafik ve otopark sorununu rahatlatabilmek için bir çalışma başlatılırken, belediye, semt pazarı yanında kalan atıl araziyi otopark yapmak için harekete geçti.


Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda atıl alanları yenileyerek kullanıma açıyor. Bu kapsamda Buca Belediyesi, nüfusun yoğun olduğu Şirinyer'e nefes aldıracak bir otopark için harekete geçti. Şirinyer Pazarı yakınındaki halı sahaların yan tarafında kalan atıl alanla ilgili çalışma başlatılırken, gerçekleştirilen çalışmanın özellikle pazarın kurulduğu günlerde bölgedeki otopark sorununa çare olması bekleniyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri de, uzun zamandır atıl duran arazi için gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra zemin düzeltme çalışmaları yaptı. Söz konusu alandaki zemin düzenlenmesinin ardından kilit parke taşı döşeneceği, vatandaşların toplamda 2 bin 500 metrekarelik alandan otopark olarak yararlanabileceği bildirildi. - İZMİR

Şirinyer, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buca'da trafiğe nefes aldıracak otopark çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]