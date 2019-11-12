Buca'da uyuşturucu ile mücadelede örnek karar: Komisyon kuruldu

Buca Belediyesi meclisinde, üç partinin yer aldığı "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" kurulurken, komisyonda yer alan üyeler çeşitli çalışmalar yürütüp uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlayacak.



Buca Belediyesinde, uyuşturucuya karşı yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bu kapsamda, CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur'un girişimleriyle "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu" kuruldu. Komisyonda, CHP'li Meclis Üyeleri Bülent Uygur, Uğur Aydın, Filiz Meraklı; AK Partili Meclis Üyesi Abdürrahim Ertaş; MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kartal olmak üzere üç partinin üyeleri görev aldı.



7 ay süreyle görev yapacak komisyonun, gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarına yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalar yürüteceği ifade edildi.



Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentteki tedavi merkezleri başta olmak üzere pek çok kurumla iş birliği yapmak için kolları sıvayan komisyon, belediye bünyesindeki merkezler aracılığı ile madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturarak anne ve babalara da ulaşacak.



"Üçüncü sayfalarda kanıksanmasını istemiyoruz"



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bazı kaynaklara göre maalesef bu bağımlılığın 9 yaşa kadar indiğini görüyoruz. Okul önlerinde, parklarda ve evlerde madde bağımlılığına dair yaşanan acı olayların gazetelerin üçüncü sayfalarında kanıksanmasını istemiyoruz. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla başlayan bu bağımlılık türleri zaman içinde kimyasallara kadar uzanabiliyor. Geleceğimizin uyuşturulmaması için biz göreve gelir gelmez güçlü bir bilinçlendirme kampanyası yaptık. Şimdi bunu komisyon ile devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İZMİR