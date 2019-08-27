Buca'da üzüm şenliği heyecanı

İzmir'in Buca ilçesinde, 13 dönümlük alanda kurulan üzüm bağlarının hasadına az bir süre kalırken, 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Şenlikte 4 ton üzümün toplanması bekleniyor.



Üzüm üretimini yeniden canlandırmak için 13 dönümlük alanda bin 450 asma fidesiyle kurulan Buca Belediyesi üzüm bağında bu yılda 3'üncü kez hasat coşkusu yaşanacak. Kaynaklar bölgesinde yer alan bağlarda gerçekleşecek etkinlikte, yaklaşık 4 tonluk mahsulün hasadı Bağ Bozumu Şenliğinde gerçekleşecek.



Buca Belediyesi 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği, 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek kortejle başlayacak. Yöresel ürün stantlarının yer alacağı şenlikte, bağ bozumu gelenekleri de canlandırılacak. Bucalı kadınların ezerek çıkaracağı şıranın ikram edileceği şenlikte; keşkek ikramı, en iyi üzüm yarışması, ürün tadımları, halk oyunları gösterileri de düzenlenecek. Buca Belediyesi pop orkestrasının müzikleriyle renklenecek şenlik, Bucalılara tarihte olduğu gibi unutulmaz bir gün, adeta bayram havası yaşatacak.



Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar içinse 1 Eylül günü saat 15.00'te Buca Belediyesi önünden servis kaldıracağı ifade edildi. - İZMİR