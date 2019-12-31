Buca'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika

Bucalılar, 2020 yılına konserle "Merhaba" dedi. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, en güzel şarkılarını Bucalı hayranları için seslendirdi.



Buca Belediyesinin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar Işılay Saygın Meydanında DJ Emrah Göktaş'ın gösterisiyle başladı. Ardından ünlü pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı. "Okyanus", "Ne münasebet" gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Derya Uluğ, Bucalılara unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Sahne performansıyla izleyenleri etkileyen Uluğ, en sevilen şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi.



Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yeni yılın, yepyeni bir başlangıç olduğuna değindi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen önümüzde ülkemiz için güzel günler olduğunu belirten Kılıç, "Sizler için dileğim yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutamayacağınız güzellikte bir yıl olsun" dedi. - İZMİR