Buca'da Zafer Bayramı coşkusu başladı - Son Dakika

Buca Belediyesi , 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program hazırladı. Program kapsamında Işılay Saygın Meydanı'nda 5 ayrı konser planlandı. Tamamı ücretsiz olan konserler, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Kaset grubuyla başladı. 7'den 70'e Bucalıların büyük ilgi gösterdiği konserde, Kaset grubu sevilen Türkçe rock müzik şarkılarını seslendirdi.

Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler