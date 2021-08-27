Buca'da Zafer Bayramı coşkusu başladı - Son Dakika

Buca'da Zafer Bayramı coşkusu başladı

İzmir'in Buca ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı. 99. yıla özel hazırlanan etkinlikler kapsamında, tüm haftaya yayılan konser programında ilk olarak gençlerin severek dinlediği Kaset grubu sahne aldı. Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program hazırladı. Program kapsamında Işılay Saygın Meydanı'nda 5 ayrı konser planlandı. Tamamı ücretsiz olan konserler, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Kaset grubuyla başladı. 7'den 70'e Bucalıların büyük ilgi gösterdiği konserde, Kaset grubu sevilen Türkçe rock müzik şarkılarını seslendirdi. Narkozone Feat Ertan, Leke ve Sinan Efe Aksoy'un sahne alacağı konser programı, 30 Ağustos'ta Kurtalan Ekspres konseriyle sona erecek. Öte yandan, 30 Ağustos'ta Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na saat 20.00'de meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. - İZMİR

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