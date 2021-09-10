Buca'da Zakkum rüzgârı esti - Son Dakika

Buca Belediyesi, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Program kapsamında sevilen müzik grubu Zakkum, Hasanağa Bahçesi'nde konser verdi. Sahneye ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan ünlü grup, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Bucalılar da büyük ilgi gösterdikleri konserde, Zakkum'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

İEF'DE BUCA STANDINA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan, bu yıl 90. kez ziyaretçilerine kapıların açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Buca Belediyesi standı renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterilerinin ilgiyle izlendiği stantta, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.